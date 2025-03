Emirates, all’ITB 2025 siglati undici accordi strategici

Undici accordi strategici, 270 incontri e oltre 6.000 visitatori presso lo stand. Questo il bilancio della partecipazione di Emirates all’edizione 2025 dell’ITB di Berlino, che si è chiusa ieri.

La fiera di quest’anno ha rappresentato in primis un importante trampolino di lancio per le partnership crocieristiche. L’impegno a lungo termine della compagnia aerea nel promuovere Dubai come destinazione ideale e hub crocieristico di livello globale è stato rafforzato dall’ampliamento delle collaborazioni strategiche siglate con TUI Cruises, Costa Crociere e AIDA Cruises.

Il vettore ha sfruttato la tre giorni per estendere le collaborazioni con le principali piattaforme di viaggio. In particolare, ha ampliato la propria partnership con Expedia Group e rinnovato la collaborazione con Trip.com.

A margine della fiera, inoltre, Emirates ha rinnovato il Memorandum di Intesa con l’Austrian National Tourist Office e firmato un MoU con il Malta Tourism Authority, per incentivare il turismo in entrata.