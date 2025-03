L’ITB sbarca oltreoceano. Dopo l’espansione in nei mercati asiatici, la fiera berlinese lancia ITB Americas. “L’evento inaugurale - ha annunciato David Ruetz, senior vice president, Messe Berlin -, si terrà dal 10 al 12 novembre 2026 a Guadalajara, in Messico”.

La nuova ITB sarà la più grande manifestazione travel b2b d’oltreoceano e coprirà tutti i mercati del Nord, Centro e Sud America. “Gli espositori saranno per l’80% da aziende regionali e per il 20% internazionali”, ha anticipato Ruetz.

Quanto ai panel e alle conferenze, Ruetz ha spiegato che “esploreranno le principali tendenze globali, come la trasformazione digitale, la sostenibilità e l’evoluzione dei viaggi post-pandemia, affrontando anche tematiche quali le opportunità regionali, come il turismo d’avventura in Sud America, l’incoming in Messico e il peso crescente dell’outbound dagli Stati Uniti”.