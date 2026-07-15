Emirates annuncia il traguardo di 100 aeromobili riammodernati

Emirates ha raggiunto il traguardo record di 100 aeromobili riammodernati nell'ambito del proprio programma di retrofit, il più grande mai realizzato da una compagnia aerea a livello globale.

Dall’avvio del programma nel novembre 2022, 47 Airbus A380 e 53 Boeing 777 hanno ricevuto un rinnovo completo. Entro la fine di dicembre 2026, altri 20 aeromobili circa saranno ugualmente rinnovati.

Durante il processo di riammodernamento, ogni aeromobile ha ricevuto una nuova cabina Premium Economy, con un totale di oltre 3.800 nuovi posti installati. Questo ha permesso di introdurre più rapidamente questa classe di cabina, molto richiesta, su un maggior numero di rotte all'interno della rete Emirates.

Dal progetto alla pista

Emirates ha annunciato il progetto per la prima volta nel novembre 2021. Al tempo, riguardava inizialmente 105 aeromobili della flotta della compagnia aerea. Nel novembre 2022, il primo aeromobile Emirates a essere sottoposto a riammodernamento negli hangar di Emirates Engineering a Dubai è stato un Airbus A380. Entro maggio 2024, sostenuta da una forte domanda da parte dei clienti, l'iniziativa è stata estesa a 191 aeromobili e successivamente, entro la fine dell'anno, a 219 aeromobili. Nell'agosto 2024, è entrato in servizio commerciale il primo Boeing 777 riammodernato.

Più recentemente, nel maggio 2026, il team di Emirates Engineering ha completato il riammodernamento da due a tre classi di un A380, un progetto che ha comportato importanti modifiche strutturali all'aeromobile, tra cui l'introduzione, per la prima volta, della cabina Premium Economy sul ponte superiore del velivolo. A partire da ottobre 2026, il programma di Emirates entrerà nella sua fase successiva, con l'installazione di schermi 4K OLED HDR10+ sugli schienali dei sedili e, tra le altre modifiche al prodotto, l'introduzione dei nuovi sedili leggeri Safran Z400.