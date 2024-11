Un’esperienza immersiva, che vuole ridefinire il concetto di travel retail. Emirates ha aperto a Manila ‘Emirates World’, il suo primo concept store. Situato presso lo Shangri-La The Fort, nel cuore di Bonifacio Global City, Taguig City, il nuovo spazio di 221 metri quadrati è concepito - ha spiegato durante la cerimonia di inaugurazione il vicepresidente esecutivo e chief commercial officer di Emirates, Adnan Kazim - come un punto di riferimento unico in cui i clienti possono scoprire prodotti e servizi di Emirates e vivere un’anteprima della nostra celebre ospitalità a bordo”.

“Questo spazio - ha aggiunto - mira a stabilire nuovi standard nell’esperienza di retail, sia nelle Filippine che nel nostro network globale. L’Emirates World Store è parte di una strategia più ampia per avvicinarci ai nostri clienti durante la pianificazione dei loro viaggi e offrire un’esperienza che rispecchi i valori del nostro brand.”

Un elemento distintivo del nuovo store è la riproduzione della Lounge di bordo dell’A380, che permette ai clienti di apprezzare da vicino l’esperienza di volo con il vettore. I visitatori possono inoltre esplorare una selezione di articoli di merchandising e accessori da viaggio del marchio Emirates, inclusa l’ultima collezione NBA, pensata per gli appassionati di basket.

L’Emirates World Store è inoltre dotato di tecnologie all’avanguardia, tra cui uno schermo interattivo per il self-service, che consente ai clienti di cercare rapidamente le opzioni di volo, verificare la disponibilità e altro ancora.