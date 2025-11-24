Emirates collabora con OpenAI per accelerare l’adozione dell’IA

Emirates e OpenAI annunciano l’inizio di una collaborazione strategica per favorire l’adozione dell’intelligenza artificiale e promuovere l’innovazione. La collaborazione prevede l'implementazione su scala aziendale di ChatGPT Enterprise, che sarà supportata da programmi mirati di alfabetizzazione all'IA, da attività di esplorazione tecnica e allineamento strategico a livello esecutivo, il tutto finalizzato a integrare le capacità dell'intelligenza artificiale in tutta l'organizzazione.

L’approccio della compagnia mira a sviluppare soluzioni pratiche e scalabili che possano apportare benefici ai viaggiatori, alle comunità, all’intero settore e a tutti i marchi e le attività del gruppo.