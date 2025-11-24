Emirates collabora con OpenAI per accelerare l’adozione dell’IA

Emirates e OpenAI annunciano l’inizio di una collaborazione strategica per favorire l’adozione dell’intelligenza artificiale e promuovere l’innovazione. La collaborazione prevede l'implementazione su scala aziendale di ChatGPT Enterprise, che sarà supportata da programmi mirati di alfabetizzazione all'IA, da attività di esplorazione tecnica e allineamento strategico a livello esecutivo, il tutto finalizzato a integrare le capacità dell'intelligenza artificiale in tutta l'organizzazione.
L’approccio della compagnia mira a sviluppare soluzioni pratiche e scalabili che possano apportare benefici ai viaggiatori, alle comunità, all’intero settore e a tutti i marchi e le attività del gruppo.
Nell’ambito della collaborazione, Emirates e OpenAI esploreranno opportunità per introdurre ‘best practice’ concrete, sviluppare una rete interna di specialisti dell’IA e istituire un centro di eccellenza dedicato all’IA. Questa partnership, spiega la compagnia in una nota, consentirà di individuare le aree chiave in cui potenziare ed espandere le capacità dell’IA in tutta l’organizzazione, includendo le competenze, i processi e le tecnologie critiche necessarie per guidare Emirates verso la prossima era.