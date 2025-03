“Una collaborazione che ci permette di offrire ai viaggiatori la possibilità di personalizzare l’esperienza di prenotazione di un volo Emirates sulla piattaforma”. Così Adnan Kazim, vicepresidente e direttore commerciale Emirates, ha commentato l’ampliamento dell’accordo tra il vettore ed Expedia Group, rafforzamento che prevede la completa integrazione dell’API New Distribution Capability (Ndc) nei brand di Expedia Group, attraverso una connessione diretta che consente di offrire l’intero portfolio di tariffe e servizi di Emirates alla clientela globale di Expedia Group.

“In prospettiva - ha aggiunto Adnan Kazim - la nostra collaborazione rafforzata fornirà ai passeggeri un accesso continuo ai contenuti Ndc di Emirates, ampliando al contempo le possibilità di prenotazione per l’intero viaggio”. Un miglioramento che consente ai viaggiatori di accedere a un’ulteriore gamma di opzioni e di beneficiare di funzionalità di prenotazione semplificate sui marchi del Gruppo Expedia al momento della pianificazione del viaggio verso qualsiasi destinazione della rete globale della compagnia aerea.

Una collaborazione che, ha aggiunto Greg Schulze - direttore commerciale di Expedia Group - “offre opzioni più personalizzate e una procedura di prenotazione più semplice, consentendo di creare viaggi su misura in linea con le esigenze di ciascuno”.

L’integrazione completa consentirà a Expedia Group di offrire tariffe, prodotti e servizi accessori Ndc di Emirates, tra cui il bagaglio extra e la scelta dei posti, oltre a ulteriori funzionalità migliorate e a una maggiore flessibilità delle prenotazioni. Emirates ed Expedia Group lavoreranno insieme anche per una maggiore collaborazione dei rispettivi programmi fedeltà, al fine di migliorare i premi di viaggio per i clienti di entrambe le aziende. La collaborazione si focalizzerà anche sulla creazione di esperienze di prenotazione complete, utilizzando la vasta offerta di hotel di Expedia Group a livello globale per proporre pacchetti turistici integrati