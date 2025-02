Decollerà il 1° giugno il terzo volo giornaliero sulla tratta Dubai-Roma operato da Emirates, che ha deciso di ripristinarlo potenziando le proprie operazioni da Roma Fiumicino. Un servizio che sarà operato da un Boeing 777-300ER, che decollerà da Dubai alle ore 03,30, con arrivo a Roma alle ore 07,40. Il volo di ritorno partirà da Roma alle 11,30 e atterrerà a Dubai alle 19.20 ora locale.

La configurazione a bordo prevede 8 suite private in First class, 42 poltrone lie-flat in Business class e 310 posti in Economy class. In tutte le classi i passeggeri potranno usufruire del pluripremiato servizio di Emirates e di ‘ice’, il sistema di intrattenimento di bordo della compagnia aerea, che offrirà più di 6.500 canali di intrattenimento on-demand in oltre 40 lingue.

Emirates opera in Italia da oltre trent’anni, da quando ha lanciato i servizi per Roma nel 1992. Oggi vola anche su Milano, Venezia e Bologna, collegando le città italiane a Dubai con 42 voli settimanali, con un mix di Boeing 777 e Airbus A380, oltre a un collegamento no-stop tra Milano e New York JFK operato con Airbus A380. Nei prossimi mesi, inoltre, Emirates accoglierà il suo ultimo Airbus A350 sui voli per Bologna.