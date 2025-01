Emirates vuole una nuova versione dell’A380

Non ha mai fatto mistero di chiedere il ritorno in produzione del gigante dei cieli. E ora Emirates fa pressioni su Airbus per una versione rivista e migliorata del 380.

Il presidente della compagnia Tim Clark, come riporta preferente.com, ha pubblicamente chiesto ad Airbus di riconsiderare la decisione di non produrre più il modello in questione, la cui ultima unità è uscita dagli stabilimenti a marzo del 2021, con uno scenario molto diverso del trasporto aereo.

“Se mettessimo sul tavolo 20 miliardi di dollari per Airbus, probabilmente lo costruirebbero per noi”, ha affermato Clark in un’intervista a Business Insider. Secondo il manager una versione dell’A380 modernizzata potrebbe ridurre il consumo di carburante fino al 25%.

Inoltre il gigante dei cieli, considera Clark, potrebbe aiutare ad alleviare la congestione di alcuni tra i maggiori aeroporti.