Le passioni guidano i viaggi degli italiani: la ricerca American Express

Il viaggio degli italiani è guidato dalle passioni. A rivelarlo una recente ricerca condotta da American Express. In particolare, a ispirare la scelta della destinazione è la voglia di esperienze, legate al benessere (36%), al desiderio di esplorare culture gastronomiche (23%) e di dedicarsi ad attività culturali (20%).

Priorità assoluta in vacanza è ricaricarsi: quasi il 60% degli intervistati include infatti visite termali nei propri viaggi e il 43% lo fa per rilassarsi e liberarsi dallo stress.

Sempre più viaggiatori uniscono alla fuga attività culturali: quasi tre quarti degli italiani (73%) assiste ad almeno un concerto all’anno e più della metà (52%) è felice di viaggiare in un’altra città solo per partecipare a uno spettacolo musicale dal vivo. Mentre oltre la metà degli italiani (56%) assiste a un evento sportivo dal vivo almeno una volta all’anno e il 41% di questi ha partecipato a due o più eventi nell’ultimo anno.

Ma per il 48% degli italiani viaggiare è un’occasione per esplorare il mondo attraverso il gusto. Mete particolarmente apprezzate per questo sono la Toscana, la Campania, l’Emilia Romagna e, all’estero, la Spagna.

Non manca, infine, in vacanza la voglia di fare acquisti. Quasi un terzo degli italiani (30%) viaggia, infatti, con l’obiettivo di fare shopping, confermando il fascino di questa forma di turismo.