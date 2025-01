Emirates, nuove divise e servizi per il team che si occupa dei passeggeri Vip

Riprende il look dell’equipaggio di cabina di Emirates, ma rappresenta esclusivamente l’unità d’élite della compagnia, dedicata ai clienti di alto profilo. Stiamo parlando della nuova uniforme per il team di Servizi Passeggeri Premium e Vip del vettore, una divisione che conta 145 persone addestrate per gestire i passeggeri Vip di alto profilo e i passeggeri Premium in transito in First Class all’Aeroporto Internazionale di Dubai, offrendo ogni anno i propri servizi a oltre 150mila persone.

All’interno del team che racchiude 120 Ambassador e personale operativo aggiuntivo del Centro di Controllo, sono rappresentate più di 50 nazionalità con personale in grado di comunicare in numerose lingue nello scalo di Dubai, destinazione principale per persone di alto profilo e hub centrale per meeting, conferenze ed eventi di livello mondiale.

La nuova divisa

Disegnata internamente dal team Emirates che si occupa delle uniformi, la divisa è disponibile in 3 diverse varianti: un completo con gonna ad A e un tailleur pantalone per le donne e un abito sartoriale a tre pezzi per gli uomini. Proprio come l’uniforme dell’equipaggio di cabina, quella del Servizio Passeggeri VIP è disegnata nella tonalità della sabbia calda, che simboleggia le dune del deserto degli Emirati Arabi Uniti, con un sottile colletto rosso e polsini abbinati per le donne. L’abito è completato dal cappello rosso Emirates con una spilla d’oro che mostra il logo della compagnia, una sciarpa di chiffon color crema, scarpe in pelle rossa e borse abbinate in cui gli Ambassador possono portare iPad e documenti essenziali per la loro clientela.

I plus in aeroporto

I passeggeri Vip in partenza, in arrivo e in transito a Dubai sono autorità e capi di Stato, membri delle famiglie reali di tutto il mondo, presidenti, ministri, ambasciatori e celebrità. Oltre ai regolari viaggi Vip che si svolgono durante tutto l’anno, il team pianifica un calendario internazionale di eventi di rilievo con alti livelli di viaggi Vip, come il Vertice Mondiale del Governo, la Formula 1, la Coppa del Mondo di Dubai e il Festival del Cinema di Dubai, nonché eventi mondiali come quelli sportivii, il Vertice del G20, l’Expo 2025, il Vertice del G7 e il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile.

Anche i passeggeri di First Class godono di un’esperienza di transito senza interruzioni a Dubai. In quanto viaggiatori in coincidenza, beneficiano di servizi dedicati, come l’accompagnamento alla lounge di partenza.

Per il team Premium & Vip Passengers Services di Emirates la giornata inizia con un briefing al Centro di Controllo, che illustra il numero totale passeggeri Premium e Vip in transito previsti durante il turno. Le operazioni principali sono composte da due team, uno che gestisce i clienti Premium di First Class in coincidenza con l’airside dell’aeroporto e l’altro che gestisce i clienti Vip di alto profilo.

Il team si occupa di gestire i prelievi, le consegne, il check-in, il trasporto aeroportuale, l’accesso alle lounge, le partenze, le coincidenze e le formalità di arrivo dei passeggeri, assicurando che il loro viaggio sia il più agevole possibile.