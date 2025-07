Halldis, cresce la domanda di serviced apartment in Valle d’Aosta

Estate con il più per la Valle d’Aosta, dove cresce l’interesse verso soluzioni alternative all’hotel tradizionale, come i serviced apartment. Secondo un’analisi di Halldis by Vita, storico operatore nel property management, la domanda per questa formula abitativa dovrebbe aumentare tra il 15% e il 20% rispetto all’estate 2024, con Courmayeur come destinazione trainante.

Lo studio si basa su dati interni relativi a un portafoglio di oltre mille proprietà in Italia e in Europa gestite da Halldis by Vita, di cui circa 100 in Valle d’Aosta. I risultati si inseriscono in un contesto di crescita confermato anche dai dati ufficiali regionali: nella stagione invernale 2024–2025 (dicembre-marzo) si sono registrate un milione 820 mila 646 presenze turistiche in tutta la Valle d’Aosta, con un incremento del 4,89% rispetto all’anno precedente, a fronte di 557 mila 185 arrivi (+2,53%). In particolare, il comune di Courmayeur ha registrato 243 mila 900 presenze, in crescita rispetto alle 234 mila dell’inverno 2023–2024. Per l’estate 2025, il sindaco Roberto Rota ha dichiarato di voler aumentare le 321 mila 614 presenze dell’estate scorsa, che avevano già superato quota 310 mila nel 2023.

La dinamicità di questo mercato è confermata, fra l’altro, dall’apertura, prevista per luglio 2025, del complesso di serviced apartment Le Géant, Courmayeur, Apartments by Marriott Bonvoy, con 44 appartamenti e servizi. La gestione operativa è affidata a Halldis by Vita.

“I serviced apartment – conferma Michele Diamantini, ceo di Halldis by Vita – rispondono a una domanda in forte crescita, spinta da nuovi stili di vita e dalla ricerca di esperienze flessibili e personalizzate. A livello europeo, il segmento sta registrando tassi di occupazione più alti e permanenze più lunghe rispetto all’hotellerie tradizionale. Se ben gestiti e integrati con il contesto locale, migliorano la qualità dell’offerta turistica, aiutano a diluire i flussi stagionali e offrono soggiorni più autentici e radicati nei territori”.

“Il turismo residenziale – aggiunge Michelangelo Ripamonti, responsabile Hospitality Investments di Castello Sgr, parte del gruppo Anima, che ha acquisito Halldis nell’agosto 2024 – rappresenta oggi una delle asset class emergenti più interessanti per gli investitori. I serviced apartment offrono un rendimento stabile con rischi operativi contenuti, soprattutto in destinazioni a forte attrattività come Courmayeur. In questo contesto, il nostro impegno è sviluppare soluzioni d’alta gamma capaci di coniugare redditività, progettazione di qualità e sostenibilità nel lungo periodo”.