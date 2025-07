Non c’è pace per il collegamento ferroviario tra Milano e Parigi, nuovamente interrotto a tempo indeterminato. A determinare lo stop, che coinvolge sia le tratte gestite da Sncf sia quelle di Trenitalia tramite Frecciarossa, le frane provocate dal maltempo nei dintorni di Modane, nella Vallée de Maurienne, in Savoia, al confine con l’Italia.

Per quanto riguarda la compagnia ferroviaria francese, secondo quanto comunicato da France Presse, lo stop sarà sicuramente di alcuni giorni necessari per la rimozione dei detriti che si sono riversati sulla rete rotabile. Il timore però è che la frana possa avere danneggiato i binari e questo provocherebbe un prolungamento dello stop.

Nessuna comunicazione al momento da Trenitalia che al momento si è limitata a informare sul sito Infomobilità che le tratte odierne sono state cancellate.