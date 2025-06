Trenitalia: al via da domenica il Parigi-Marsiglia con i Frecciarossa

New entry nella programmazione fuori dai confini nazionali di Trenitalia con l’avvio, da domenica 15 giugno, del collegamento Frecciarossa tra Parigi e Marsiglia. La compagnia metterà in campo 8 tratte giornaliere in totale tra andata e ritorno, che vanno ad aggiungersi alle 4 tra Milano e Parigi e alle 8 tra Parigi e Lione.

“Il nuovo collegamento Parigi-Marsiglia amplia ulteriormente il network Frecciarossa in Francia, incontrando anche le esigenze di chi cerca un modo di viaggiare rapido, confortevole e più rispettoso dell’ambiente – evidenzia Marco Caposciutti, amministratore delegato di Trenitalia France -. L’offerta di Trenitalia France andrà a soddisfare sempre di più le necessità di chi sceglie il treno per lavoro, studio e per motivi di svago e turismo”.

Il viaggio, della durata di 3 ore e 20 minuti, collega la capitale francese, con partenza da Parigi-Gare-de-Lyon, e Marsiglia, con arrivo alla stazione Saint-Charles, con fermate intermedie nelle stazioni di Lione Saint-Exupéry, Avignone TGV e Aix-en-Provence TGV.