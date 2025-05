Trenitalia, al via il piano di espansione sul mercato cinese

Trenitalia rafforza la sua presenza sul mercato cinese, dove nel 2025 ha raddoppiato le vendite rispetto al 2024. Un risultato presentato alla fiera Itb China di Shanghai, vetrina strategica per il turismo b2b, dove l’azienda a illustrato una nuova offerta pensata su misura per il viaggiatore cinese.

“La Cina per Trenitalia è un mercato ad alto potenziale - ha dichiarato Maria Paola De Rosa, head of sales Trenitalia AV -. Abbiamo investito in servizi in lingua, nella piattaforma RedNote e in sistemi di pagamento familiari come WeChat, per semplificare l’acquisto e proporre le nostre soluzioni, comprese quelle intermodali, fin dalla fase di pianificazione del viaggio”.

Tra le novità, domina l’integrazione su WeChat dell’intera offerta Trenitalia, dai Frecciarossa ai regionali, fino ai collegamenti con l’outlet di lusso The Mall Firenze, grazie a 22 corse a/r operate da Busitalia, con bus a due piani.

“Lo shopping è centrale per il turista cinese - aggiunge Serafino Lo Piano, ceo di Busitalia -. Connettere The Mall ai treni su WeChat unisce accessibilità e comodità, rispondendo a una domanda in crescita”.