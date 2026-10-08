Emirates, gli appuntamenti di recruiting a ottobre per piloti e cabin crew

Emirates rafforza il proprio programma di recruiting con nuovi appuntamenti in Italia dedicati alla ricerca di piloti e personale di cabina. Con più di 220 professionisti, quella italiana è la quinta nazionalità più rappresentata tra i piloti; a bordo operano inoltre oltre 900 assistenti di volo italiani, che collocano l’Italia al sesto posto tra le nazionalità del personale di cabina.

Il calendario degli appuntamenti

Per i piloti. A Milano: 8 e 9 ottobre al Crowne Plaza Milan Linate, Via K. Adenauer 3, San Donato Milanese (MI). A Roma appuntamento il 10 e 11 ottobre al Best Western Plus Hotel Universo, Via Principe Amedeo, 5/B, Roma.

Per il personale di cabina. A Palermo il 9 ottobre presso il Mercure Palermo Centro, Via Mariano Stabile 112. A Roma l’11 ottobre presso l’InterContinental Rome Ambasciatori Palace, Via Vittorio Veneto 62. A Milano appuntamento il 18 ottobre presso INNSiDE by Meliá Milano Torre GalFa, Via Gustavo Fara 41. Infine, a Bari il 23 ottobre all’ Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci, Via Giuseppe Capruzzi 326.

L’offerta di Emirates

Emirates propone per entrambi i ruoli un pacchetto retributivo esentasse, alloggio a Dubai, copertura sanitaria e agevolazioni di viaggio. I benefit variano in base alla posizione: per i piloti comprendono, tra gli altri, 42 giorni di ferie annuali, biglietti per sé e per i familiari, contributi per l’istruzione dei figli e coperture assicurative; per il personale di cabina includono anche il trasporto da e verso l’aeroporto e sconti dedicati per lo shopping e il tempo libero.

“L’eccellenza del servizio Emirates nasce prima di tutto dalle persone. Cerchiamo professionisti ambiziosi, preparati e capaci di unire competenza, attenzione e passione, sia in cabina sia ai comandi dei nostri aeromobili. Ai talenti che incontreremo in queste nuove tappe di selezione offriamo un percorso internazionale, una formazione tra le più avanzate del settore e la possibilità di crescere all’interno di una compagnia che continua a investire nella flotta, nel network e nell’esperienza dei clienti. L’approccio dei professionisti italiani, fatto di cura, affidabilità e capacità di relazione, rappresenta per Emirates un elemento distintivo: vogliamo valorizzarlo e portarlo sempre più lontano”, ha dichiarato Marco D’Ilario, Manager Italy di Emirates.