Emirates introduce a Malpensa i nuovi A380 con la Premium Economy

Opereranno dal 1° luglio da Milano Malpensa i nuovi Airbus A380 di Emirates dotati delle nuove cabine, tra cui la Premium Economy.

Malpensa diventerà il secondo gateway italiano di Emirates a offrire le nuove cabine della compagnia a seguito dell’arrivo dell’A350 a Bologna, previsto per giugno.

Con l’introduzione dei nuovi A380 anche su Manchester, la compagnia aerea amplierà la sua offerta di Premium Economy a quasi 5000 posti settimanali da e per il Regno Unito a partire da giugno.

Il servizio potenziato per Manchester si aggiunge ai quattro A380 rinnovati attualmente in servizio sulla rotta Dubai-Londra Heathrow, all’A350 di Emirates che opera su Edimburgo e al Boeing 777 riammodernato che entrerà in servizio a partire da maggio sulla rotta per Londra Stansted.

Queste aggiunte amplieranno la rete di destinazioni internazionali servite dagli A380 rinnovati di Emirates a 19 punti globali.

I servizi della Premium Economy

A partire da luglio, i viaggiatori in partenza da Milano e Manchester potranno volare a bordo dell’A380 a quattro classi di Emirates alla volta di destinazioni come Sydney, Singapore, Osaka, Mumbai, Bangalore e molte altre. A bordo dell’A380 a quattro classi di Emirates la cabina Premium Economy si trova nella parte anteriore del ponte principale con 56 posti disposti in una configurazione 2-4-2. Ogni posto offre un ampio spazio tra i sedili e una larghezza confortevole per lavorare e rilassarsi, punti di ricarica in ogni sedile e un tavolino laterale. L’esperienza a bordo è completata da un menu curato e un’ampia selezione di bevande, tra cui il Chandon Vintage Brut 2016, un’esclusiva globale per i passeggeri Premium Economy di Emirates.