Emirates, a bordo degli aerei una stazione di telemedicina per le emergenze in volo

Una stazione di telemedicina all’avanguardia on board. Emirates, in collaborazione con Parsys Telemedicine, sta introducendo un’apparecchiatura di ultima generazione a bordo dei suoi aerei, che consentirà di garantire cure mediche rapide ed efficienti ai passeggeri durante il volo.

Si tratta di un set di attrezzature co-progettate dal vettore con Pasys, con un investimento di oltre 2,4 milioni di dollari, che, nei prossimi anni, verrà installato su 300 aeromobili.

Dotata di tecnologia all’avanguardia, la stazione di telemedicina permette di effettuare videoconferenze in alta definizione, valutare le condizioni di salute dei passeggeri presenti in volo da remoto, trasmettere in modo sicuro i dati e effettuare un elettrocardiogramma Telecardia a 12 derivazioni. Grazie a queste funzionalità, il personale di bordo potrà intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

La stazione è progettata per consentire all’equipaggio di cabina di raccogliere dati essenziali e segni vitali dei passeggeri e di trasmetterli in tempo reale al Ground Medical Support di Emirates, un team di professionisti sanitari, operativo 24/7 presso il quartier generale di Emirates Group a Dubai per fornire assistenza immediata per le emergenze in volo.

All’interno del kit dispositivi medici avanzati, tra cui pulsossimetro, termometro, misuratore di pressione, glucometro ed elettrocardiogramma (ECG).