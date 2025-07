Emirates ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo collegamento giornaliero per Hangzhou, aprendo così il quinto scalo servito nella Cina continentale e dando il via alla seconda nuova destinazione nel Paese aggiunta in meno di un mese, dopo Shenzhen.

“La Cina è oggi uno dei mercati dell’aviazione più importanti a livello mondiale ed Emirates è orgogliosa di aver contribuito alla sua crescita - ha detto Adnan Kazim, deputy president and chief commercial officer di Emirates -. L’aggiunta di due nuovi scali in appena un solo mese rappresenta un traguardo significativo, che sottolinea il nostro impegno crescente verso la Cina continentale. Questa espansione testimonia anche il forte impulso della nostra strategia di sviluppo nell’Asia orientale e sud-orientale nell’ultimo anno. Di fronte a una domanda in costante aumento, siamo fiduciosi che la nostra rete globale continuerà a connettere persone, imprese ed economie in tutta l’Asia e oltre.”

Il volo, operato con un Boeing 777-300ER, parte da Dubai alle 09:40 e arriva a Hangzhou alle 22:00. Il volo di ritorno decolla da Hangzhou alle 00:10 e atterra a Dubai alle 04:55. Il nuovo servizio garantisce coincidenze via Dubai da 40 destinazioni europee, 21 africane, 13 del Medio Oriente, oltre che da Brasile e Argentina. Inoltre, offre collegamenti bidirezionali ottimizzati da Hangzhou verso città strategiche come Istanbul, Barcellona, Il Cairo e Johannesburg.