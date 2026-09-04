Emirates: l’evoluzione dei sedili di Premium Economy

Emirates ha lanciato un nuovo sedile di Premium Economy, introducendo una soluzione inedita per la categoria: un divisorio regolabile elettricamente che si estende per tutta l'altezza del sedile e permette ai passeggeri di creare totale privacy con il passeggero vicino.

Il nuovo modello è disponibile a bordo dei nuovi Airbus A350 della compagnia ed è il primo di Premium Economy Emirates interamente regolabile elettricamente. Attraverso i comandi integrati è possibile modificare la posizione della seduta e scegliere impostazioni dedicate al relax o al momento del pasto, senza ridurre lo spazio a disposizione del passeggero nella fila posteriore.

Tra le altre novità ci sono il poggiatesta U-Dream di Safran Seats, un poggiapiedi in pelle e, per la prima volta la ricarica wireless, oltre a una presa USB-C e a un supporto integrato per lo smartphone.