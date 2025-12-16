Emirates sceglie un ex uomo di Alitalia per guidare il mercato italiano. La compagnia ha annunciato che dal 1° gennaio 2026 Marco D’ilario ricoprirà il ruolo di country manager per l’Italia, attualmente ricoperto da Flavio Ghiringhelli.

Dal prossimo anno D’ilario dirigerà, quindi, le operazioni di Emirates nella Penisola, riportando direttamente a Ghiringhelli, recentemente promosso all’incarico di vice president commercial operations South and Central Europe di Emirates.

Il nuovo country manager per l’Italia avrà il compito di consolidare le relazioni con i clienti e i partner strategici, nonché di potenziare le attività del team locale della compagnia emiratina.

“Sono davvero entusiasta di mettere a disposizione la mia conoscenza ed esperienza internazionale nel mercato italiano - commenta il nuovo country manager Italia di Emirates in una nota -. Per me è un onore e un privilegio entrare a far parte di questo team altamente dinamico e multiculturale. Non vedo l’ora di collaborare con i nostri professionisti, partner e clienti per esplorare nuove opportunità di crescita e rafforzare il nostro impegno verso l’innovazione e l’eccellenza del servizio in Italia”.

Il passato

Manager con alle spalle oltre 26 anni di incarichi dirigenziali in mercati e settori internazionali chiave quali aviazione, logistica, tecnologia e hospitality, D’ilario vanta una lunga esperienza nel settore aereo. Ha lavorato, infatti, come chief commercial officer presso Livingston Airlines e ha ricoperto ruoli esecutivi di primo piano in Alitalia, tra cui quello di vp sales per l’Italia. Più di recente, ha fatto parte del team di HRS Group, in qualità di global senior vice president of sales & operations.

“Marco D’ilario è un manager solido, la cui comprovata esperienza in settori globali complessi è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per accelerare la nostra crescita in Italia - commenta Thierry Aucoc, senior vice president, commercial operations (West) Europe and Americas di Emirates -. La sua vasta esperienza in posizioni dirigenziali all’interno di multinazionali in Europa e negli Stati Uniti, unita a un solido curriculum nella pianificazione strategica, nella scalabilità organizzativa e nell’uso di soluzioni digitali per ottimizzare i risultati commerciali, ci rende fiduciosi che saprà generare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder”.