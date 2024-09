Emirates, nuovo volo su Johannesburg da marzo 2025

Emirates aggiunge un quarto volo giornaliero verso il Sudafrica. Il vettore apre, infatti, un nuovo volo su Johannesburg, il quarto dopo l’annuncio del secondo volo operato con l’A380 tra Dubai e la città sudafricana, che ha preso il via il 1° settembre.

Il quarto volo giornaliero sarà operativo a partire dal 1° marzo 2025 e sarà gestito con un Boeing 777-300ER a tre classi, offrendo ogni giorno 708 posti aggiuntivi in arrivo e in partenza dal principale aeroporto internazionale del Sudafrica e ampliando le opzioni sia per i viaggiatori leisure che per quelli business. Il volo EK767 partirà da Dubai alle 00:10, con arrivo a Johannesburg alle 06:20; il volo di ritorno EK768 decollerà da Johannesburg alle 10:15, con arrivo a Dubai alle 20:15, introducendo una nuova partenza mattutina da Johannesburg.

“Il Sudafrica è da tempo una meta molto popolare sia per chi viaggia per svago che per affari, con collegamenti verso Dubai e altre destinazioni. Questo quarto volo giornaliero ci permette di rispondere al meglio alla crescente domanda di viaggi da e verso il Paese. Ringraziamo le autorità sudafricane per la collaborazione e il supporto nel rendere possibile questo nuovo servizio, che ripristina la capacità offerta prima della pandemia” dice Adnan Kazim, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale di Emirates.

Grazie all’ottimizzazione dell’orario di Emirates per Johannesburg, i clienti potranno raggiungere altre 60 destinazioni regionali in Africa attraverso accordi codeshare e interlinea con quattro partner: South African Airways, Airlink, che apre la possibilità di volare verso altre 44 città regionali, Cemair, che consente di raggiungere destinazioni come Margate e Plettenberg Bay. E FlySafair, che permette gli spostamenti verso l’interno in città come Port Elizabeth, East London e George. Queste partnership garantiscono ai passeggeri un migliore accesso al servizio di qualità di Emirates, offrendo ai viaggiatori internazionali l'opportunità di esplorare più facilmente l'Africa.