Riparte anche in Italia il recruiting di Emirates, che ha organizzato tre open days il 25, 27 e 29 settembre rispettivamente a Milano, Firenze e Bari. Le nuove tappe si inseriscono nel percorso iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023, in cui Emirates ha assunto ben 8.000 membri dell'equipaggio di cabina, grazie anche all'organizzazione di open day dedicati in 353 città del mondo.

“Per tutto il 2024, il team di reclutamento di Emirates sta organizzando eventi e giornate di recruiting in più di 460 città in sei continenti - si legge in una nota della compagnia -, con l'obiettivo di aumentare il numero degli attuali membri dell'equipaggio di cabina di un ulteriore 25%, in linea con la sua vasta rete e la multiculturalità del suo personale di bordo suoi membri dell'equipaggio di cabina”.

I candidati devono inviare una candidatura online con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sono disponibili sul sito del vettore. I candidati devono essere pronti a trascorrere l'intera giornata sul posto.