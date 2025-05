Questo perché, quando il tasso di occupazione dei vettori scende, solo le classi di fascia alta garantiscono di tenere in piedi le varie rotte. Per capire se e come cambierà il mercato di alto livello abbiamo intervistato Adnan Kazim, deputy president and chief commercial officer di Emirates Airline, che racconta sull’ultimo numero di TTG Luxury le strategie della compagnia, posizionatasi ormai da tempo come uno dei player principali nel mondo dei viaggi di lusso.

Data per scomparsa, è tornata prepotentemente alla ribalta nelle ultime stagioni. La First class, sgomitando, si è ripresa spazio tra i seggiolini degli aerei. Tra le compagnie più rapide ad approfittare del trend va citata senza dubbio Emirates che, tra business e first, si è costruita una cassaforte importante.

È solo di questi giorni la notizia che la compagnia ha messo in atto una serie di nuovi dettagli pensati per offrire ai suoi passeggeri un livello di comfort e raffinatezza ancora più elevato: dai menù ai servizi a bordo con guanti bianchi, fino ad aree check-in ispirate a lounge di lusso e l’iconico servizio di caviale illimitato.

Kazim conferma la volontà del vettore di continuare a investire sulle classi alte di servizio. “Siamo fermamente impegnati a investire nella qualità dei servizi premium in ogni fase del viaggio, come dimostrano diverse iniziative strategiche portate avanti in questi anni. Attualmente abbiamo in corso un importante ordine di aeromobili, che include nuovi Airbus A350 e Boeing 777X, i quali hanno già introdotto - e continueranno a introdurre - le nostre più recenti innovazioni di cabina. Inoltre, stiamo investendo in un ampio progetto di riammodernamento dal valore di 5 miliardi di dollari per rinnovare gli interni di 220 aeromobili già in servizio, prolungandone la vita operativa e garantendo un’esperienza di bordo coerente e di alto livello su tutta la nostra attuale flotta” spiega.

La scelta di investire deriva da una costante richiesta. “La domanda per le nostre cabine premium, che includono sia la First Class che la Business Class, rimane forte in tutta la rete globale di Emirates – aggiunge ancora Kazim -. Osserviamo inoltre un crescente interesse da parte dei viaggiatori più esigenti per esperienze di viaggio sempre più esclusive. In particolare, le rotte che collegano i principali centri economici e finanziari globali mostrano costantemente alti tassi di occupazione in queste cabine, con la Business Class preferita per il suo equilibrio tra comfort ed efficienza e la First Class che sta guadagnando sempre più popolarità, in particolare sui nostri numerosi voli a lungo raggio”.

