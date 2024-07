Parte oggi il riammodernamento del B777 di Emirates, che prevede una ristrutturazione dell'interno della cabina dalla punta alla coda, con la ristrutturazione della cabina di First Class, l'installazione di 38 nuove poltrone di Business Class in una configurazione aggiornata 1-2-1, oltre a 24 delle più recenti poltrone di Premium Economy e 256 poltrone di Economy Class.

Il processo di ristrutturazione durerà 2 settimane e il primo Boeing rinnovato sarà impiegato sulla tratta per Ginevra. A seguire, saranno serviti da nuovi Boeing anche Tokyo Haneda e Bruxelles.

“Ispirandosi al nostro aeromobile di punta, l’A380, il nostro Boeing 777 con interni rinnovati vanta il massimo del comfort per i clienti e sarà caratterizzato da dettagli di design moderni e finiture d'autore, con una nuova cabina di Business Class che offre maggiore privacy ai nostri clienti, oltre ad altri accorgimenti – dice Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates Airline -. Il nostro investimento e la nostra intensa attenzione nell'offrire il miglior prodotto possibile in ogni classe di cabina ci assicurano inoltre di fornire un'esperienza coerente sia sui Boeing 777 che sugli A380”.

La Business Class

Tutte le poltrone della Business Class sul Boeing 777 rinnovato si concentrano sulla privacy personalizzata e sul comfort elevato, convertendosi in un comodo letto completamente disteso, con sedili larghi 20,7 pollici, distanziati fino a 44 pollici. La disposizione sfalsata dei sedili garantisce l'accesso al corridoio per ogni posto, con ingresso e uscita diretti per i clienti. La poltrona è dotata di un telecomando touch screen per l'intrattenimento in volo e per configurare l’inclinazione del sedile, di uno schermo HD da 23 pollici, collegato ad ice, il sistema di intrattenimento della compagnia aerea, oltre a un minibar personale, un grande tavolo e un ampio spazio per i dispositivi personali, prese di ricarica e molto altro ancora. La cabina del Boeing 777 Business Class includerà anche un piccolo bar per consentire ai clienti di consumare rapidamente snack e bevande a metà volo.

In totale, 81 Boeing 777 saranno rinnovati come parte dell'investimento di Emirates nel suo programma di ammodernamento.

La compagnia aerea punta a servire oltre 36 città con la Premium Economy entro febbraio 2025, grazie all’aggiunta in flotta dell'A350 prevista per settembre di quest'anno, e all'entrata in servizio di altri A380 e Boeing 777 riammodernati nei prossimi mesi.