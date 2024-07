L’intermodalità secondo Emirates, Ghiringhelli: “Continuiamo a investire”

Il futuro del trasporto aereo passa per l’Intermodalità e anche Emirates conferma questa scelta. “Siamo stati la prima compagnia in Italia a fare intermodalità con un primo accordo con Trenitalia. Ora continuiamo ad investire” ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, Country Manager Italia per Emirates nel corso della Iata Conference di Roma.

Oltre che in linea con gli indirizzi di sostenibilità dei trasporti, l’intermodalità è ormai una pratica ampiamente usata. La differenza oggi la fa la tecnologia, ovvero la possibilità di acquistare tutti i biglietti del percorso con un solo click. Alla base servono quindi veri accori di code sharing e non solo di partenariato di marketing.

“Il futuro è comunque questo - ha concluso Ghiringhelli -. E quando parlo di intermobilità la intendo veramente a 360 gradi. Non solo aereo e treno, ma anche auto, Tpl, scooter e monopattini “.