Emirates, recruiting per 5mila figure: come candidarsi

In dodici mesi ha già aggiunto al suo staff qualcosa come 2.600 assistenti di bordo per gli A380 e i B777-300, una media di 7 al giorno, ma non basta: Emirates è infatti alla ricerca di altri 5mila assistenti di bordo, da introdurre nel suo staff entro l’anno.

“Cerchiamo persone che abbiano una passione per l’accoglienza - spiega a corriere.it Samantha James, vice president of cabin crew del vettore -, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile. Il candidato ideale dovrà essere ovviamente attento anche alla sicurezza a bordo”.

I requisiti

I requisiti indispensabili per diventare membro dell’equipaggio di cabina Emirates sono la buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato, la capacità di lavorare in un gruppo e un’altezza minima di 160 centimetri, arrivando con le braccia a toccare i 212 centimetri. Occorre poi essere in grado di soddisfare i requisiti per un visto di lavoro negli Emirati Arabi Uniti, possedere un diploma di scuola superiore e non avere tatuaggi visibili mentre si indossa l’uniforme.

“Lo stipendio netto medio - sottolinea James - è di circa 2.500 euro in classe Economy. Inoltre, ci sono altri benefit come l’alloggio spazioso e arredato fornito da Emirates, utenze incluse, il trasporto da e per il lavoro; la partecipazione agli utili dell’azienda; 30 giorni di ferie annuali con biglietti per tornare a casa, e poi ancora biglietti fortemente scontati per famiglia e amici, assicurazione medica completa e privilegi esclusivi e sconti per migliaia di marchi e in negozi al dettaglio, club, cliniche e hotel”.

La formazione dura sette settimane e mezzo “per fornire - aggiunge James - i più alti standard di ospitalità, sicurezza e servizio che i clienti Emirates si aspettano. Ma anche per sviluppare la capacità di lavorare efficacemente in un team multiculturale, di rimanere mentalmente forti e calmi sotto pressione e di diventare ambasciatori di un marchio iconico”.

Allo stato attuale gli assistenti di volo italiani in Emirates sono oltre 710. A questo link le informazioni sulle giornate di recruiting e le sessioni di training.