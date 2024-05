Un servizio di alta qualità a bordo, un alto tasso di soddisfazione dei passeggeri e un’assistenza clienti puntale ed efficiente. Sono alcune delle qualità che incoronano Qatar Airways miglior compagnia aerea del 2024. A decretarlo AirlineRatings.com, che come ogni anno ha stilato la top 25 dei vettori che si sono distinti per gli elevati standard di sicurezza e servizio.

Il vettore basato a Doha - che si aggiudica anche il riconoscimento per Best Business Class - ha tolto lo scettro a Air New Zealand, che dalla vetta della classifica 2023 è scivolata al quarto posto, dietro a Korean Air, che si è aggiudicata il secondo gradino del podio salendo di due posizioni, e Cathay Pacific, balzata dal settimo al terzo posto.

Chiude la top five Emirates, davanti a Air France Klm e alla giapponese All Nippon Airways. Ottavo piazzamento per Etihad, che precede l’australiana Qantas, nona, e Virgin Australia/Atlantic, decima.

Il resto della classifica

Il resto della classifica vede in ordine: Vietnam Airlines, Singapore Airlines, Eva Air, Tap Portugal, Jal, Finnair, Hawaiian Airlines, Alaska Airlines, Lufthansa/Swiss.

Al ventesimo posto troviamo poi Turkish Airlines. Seguono negli ultimi cinque piazzamenti il Gruppo Iag, Air Canada, Delta Air Lines, United Airlines e American Airlines.

Low cost

Per quanto riguarda le low cost, in Europa svetta la britannica easyJet. Guardando alle altre regioni, in America vince Southwest Airlines; in Medio Oriente flydubai; in Asia Air Asia; in Australia e Pacifico Jetstar.

Il riconoscimento come Best ultra low-cost Airline va invece a Vietjet.

Gli altri premi

Come consuetudine Airlines Rating ha assegnato poi dei premi speciali. Singapore Airlines si aggiudica Best First Class, mentre Best Premium Economy va a Emirates.

Air New Zealand riceve invece il premio Best Economy.

Assegnato a Etihad il riconoscimento per Best Enviromental Airlines; Best Lounge a Qantas e Best Cabin Crew a Virgin Atlantic/Australia.