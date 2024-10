Emirates potenzia i voli in Africa: più frequenze su Entebbe, Addis Abeba e Johannesburg

Crescono ulteriormente i collegamenti di Emirates verso il continente africano. Lo scorso 27 ottobre il vettore ha incrementato le frequenze del volo tra Dubai ed Entebbe, in Uganda, che salgono da 5 alla settimana per diventare giornaliero.

Emirates aumenterà anche le frequenze in Etiopia , con un volo giornaliero che collegherà Dubai e Addis Abeba a partire dal 1° gennaio 2025. Il numero di visitatori in Etiopia continua a crescere, guidato dall’impegno a rendere l'Etiopia una delle prime cinque destinazioni turistiche in Africa entro il 2025.

“Negli ultimi 30 anni Emirates ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo dei settori dell'aviazione e del turismo della regione – evidenzia Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer -, non solo attraverso l’incremento delle nostre operazioni, ma anche stringendo partnership strategiche con i governi locali, gli enti del turismo e i partner aerei affini in tutto l'ecosistema dei viaggi, per alimentare l'industria e realizzare il suo potenziale non ancora sfruttato”.

Ultimo ritocco ai voli anche per quanto riguarda Johannesburg dove da marzo arriverà il quarto volo giornaliero.