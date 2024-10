Emirates: riattivato il volo diretto su Lagos da Dubai

Sono stati riattivati i collegamenti su Lagos in Nigeria operati da Emirates. Il volo EK783 parte da Dubai alle ore 09.45, con arrivo a Lagos alle 15.20; il volo di ritorno EK784 decolla da Lagos alle 17.30 e atterra a Dubai alle 05.10 del giorno successivo. Il servizio giornaliero è stato programmato per ottimizzare le connessioni da e per i punti chiave in Europa, Stati Uniti, Estremo Oriente e Medio Oriente e nei Paesi del Consiglio del Golfo, semplificando i viaggi d'affari e di piacere da e per la Nigeria.

“Emirates si impegna a rendere questa una rotta di successo e non vediamo l'ora di contribuire alla crescita dell'industria aeronautica nigeriana e di offrire ai viaggiatori e alle imprese una maggiore scelta e connettività verso destinazioni chiave attraverso il nostro network”, ha commentato Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates.