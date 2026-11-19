Emirates potenzia l’offerta della Premium Economy per i passeggeri europei durante la stagione invernale, rendendo disponibile la classe intermedia sui voli verso 31 delle 41 destinazioni in Europa e nel Regno Unito. La compagnia introduce inoltre nuovi collegamenti via Dubai verso alcune delle destinazioni più ambite per trascorrere una vacanza al sole durante l'inverno.

Nel corso dell'attuale stagione invernale, Emirates opererà in media 78 voli al giorno tra Dubai e l'Europa. La compagnia ha inoltre introdotto 31 voli settimanali aggiuntivi verso alcune delle destinazioni più apprezzate per le vacanze invernali e verso importanti città, tra cui Città del Capo, Nairobi, Phuket, Hanoi, Manila, Tokyo Narita e Accra, offrendo così ai passeggeri maggiore flessibilità nella pianificazione dei propri viaggi.

Durante questa stagione invernale, il celebre A380 di Emirates raggiungerà 21 destinazioni europee, offrendo ai passeggeri la possibilità di proseguire il viaggio verso altre 21 destinazioni a est, servite dall'aereo ammiraglia della compagnia, come Bangkok, Sydney e Tokyo, con comodi collegamenti via Dubai. Anche Helsinki, la più recente destinazione europea di Emirates, è servita con orari studiati per agevolare le coincidenze verso l'Asia orientale e sud-orientale, l'Asia occidentale, l'Oceano Indiano, l'Africa e l'Australasia.

“L'inverno è uno dei periodi in cui i nostri passeggeri in Europa viaggiano di più e vogliamo offrire loro più soluzioni per viverlo al meglio – dice Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates -. Allo stesso tempo, stiamo rendendo ancora più semplice raggiungere alcune delle destinazioni più ambite al mondo per una vacanza al sole durante l'inverno, grazie a un maggior numero di collegamenti verso est e a una maggiore disponibilità dei nostri posti in Premium Economy”.