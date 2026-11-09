Il gruppo Emirates registra un risultato significativo nonostante le difficoltà operative e gli elevati prezzi del carburante legati al conflitto tuttora in corso nella regione del Golfo. Il primo semestre dell’esercizio 2026-27 si è chiuso registrando un utile prima delle imposte di 4,1 miliardi di AED (circa 984 milioni di euro). L'utile netto del gruppo si attesta a 3,6 miliardi di AED (circa 864 milioni di euro), in calo del 66% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il gruppo ha registrato un Ebitda di 12,5 miliardi di AED (circa 3 miliardi di euro), in diminuzione del 41% rispetto ai 21,1 miliardi di AED (circa 5,06 miliardi di euro) dello stesso periodo dell'anno precedente, quando aveva raggiunto risultati record in termini di utili e ricavi.

Nei primi sei mesi dell'esercizio 2026-27, i ricavi del Gruppo si sono attestati a 66,2 miliardi di AED (circa 15,89 miliardi di euro), in calo del 12% rispetto ai 75,4 miliardi di AED (circa 18,1 miliardi di euro) registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Il Gruppo ha chiuso il primo semestre dell’esercizio 2026-27 con una posizione di cassa di 54,1 miliardi di AED (circa 12,98 miliardi di euro) al 30 settembre 2026, rispetto ai 59,6 miliardi di AED (circa 14,3 miliardi di euro) al 31 marzo 2026.

“Sono stati sei mesi impegnativi e, ancora una volta, il nostro modello di business e le nostre persone hanno superato la prova - ha dichiarato lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato di Emirates Airline e del Gruppo Emirates -. La domanda da parte dei clienti si è mantenuta solida e le attività cargo hanno fornito un contributo significativo, consentendoci di mantenere buoni livelli di ricavi e liquidità, nonostante i prezzi globali del carburante per l'aviazione siano raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, incidendo sui nostri costi e sulla redditività. Desidero ringraziare il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la sua risposta tempestiva e determinata e per aver coordinato tutti gli stakeholder, consentendo così la ripresa in sicurezza del trasporto aereo dopo le attività militari che hanno interessato la regione del Golfo. Le misure adottate dal Governo hanno inoltre portato a una revisione degli avvisi di viaggio relativi agli spostamenti anche per i passeggeri in transito. Questo ci ha consentito di ripristinare le nostre operazioni con fiducia e di continuare a servire i nostri clienti e le comunità in cui operiamo. In tutto questo periodo, non abbiamo mai interrotto i nostri investimenti. Emirates e dnata continuano a destinare risorse significative all'ampliamento delle rispettive flotte, al miglioramento dei prodotti e dei servizi e allo sviluppo di competenze e capacità che plasmeranno il futuro delle nostre attività. È così che manteniamo il nostro vantaggio e la nostra capacità di affrontare le sfide esterne”.

La compagnia aerea

Nello specifico, a soffrire particolarmente è stato, ovviamente, il vettore. Le restrizioni e le chiusure intermittenti dello spazio aereo nella regione hanno messo alla prova la capacità della compagnia di adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni operative, mentre gli avvisi di viaggio diramati dai governi hanno influenzato le scelte dei viaggiatori e i flussi di traffico aereo. In questo periodo Emirates si è concentrata sul ripristino della rete e dei collegamenti attraverso il proprio hub di Dubai. Al 30 settembre Emirates operava il 91% della rete precedente alla crisi, con voli passeggeri e cargo verso 150 aeroporti in 78 Paesi e territori.

La compagnia ha inoltre lanciato una serie di iniziative volte a rafforzare la fiducia dei clienti, fra i quali una copertura assicurativa di viaggio completa, novità assoluta nel settore e valida indipendentemente dagli avvisi di viaggio diramati dai governi, la possibilità di modificare gratuitamente le date dei biglietti già acquistati e condizioni di rimborso particolarmente favorevoli.

Il programma di riammodernamento della flotta, uno dei più grandi progetti di questo tipo al mondo, prevede un investimento di oltre 7,0 miliardi di USD (circa 6,2 miliardi di euro) per estendere a tutti gli aerei le cabine di ultima generazione. Prosegue a ritmo sostenuto anche il programma di installazione di Starlink: nei primi sei mesi dell’anno altri 36 aerei sono stati dotati di Wi-Fi ad alta velocità in volo, portando a 57 il totale degli aerei Emirates equipaggiati con Starlink al 30 settembre.

Nei primi sei mesi dell’anno la capacità complessiva è scesa del 10%, a 28,2 miliardi di Available Tonne Kilometres (ATKM), per effetto della riduzione dei voli programmati. La capacità, calcolata in Available Seat Kilometres (ASKM) è diminuita del 17%, mentre il traffico passeggeri, calcolato in Revenue Passenger Kilometres (RPKM) è calato del 25%, con un coefficiente di riempimento medio del 72,0%, contro il 79,5% dello stesso periodo dell’anno scorso. Tra il 1° aprile e il 30 settembre 2026 Emirates ha trasportato 21,8 milioni di passeggeri, il 22% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025.

L’utile prima delle imposte di Emirates nel primo semestre 2026-27 ha raggiunto 3,7 miliardi di AED (circa 890 milioni di euro), contro il risultato record di 11,4 miliardi di AED ( circa 2,8 miliardi di euro) dello stesso periodo dell’anno scorso. L’utile netto di Emirates è di 3,3 miliardi di AED (circa 801 milioni di euro), in calo del 66%.

I ricavi, inclusi gli altri proventi operativi, sono stati pari a 56,9 miliardi di AED (circa 13,8 miliardi di euro), in calo del 13% rispetto ai 65,6 miliardi di AED (circa 15,9 miliardi di euro) dell’anno scorso. Il risultato si deve alla tenuta della domanda di viaggio in tutti i mercati, in particolare per le cabine premium, e al solido contributo dell’attività cargo.

I costi operativi (carburante incluso) sono scesi del 2%, in linea con la riduzione dell’attività. Nonostante il calo del 12% del carburante imbarcato dovuto ai minori voli, la spesa per il carburante, prima dei proventi delle coperture, è aumentata del 60% rispetto al semestre precedente. I guadagni di 7,1 miliardi di AED (circa 1,7 miliardi di euro) ottenuti con la strategia di gestione del rischio sul prezzo del carburante hanno compensato in larga parte l’effetto dei rincari, limitando al 13% l’aumento netto del costo del carburante. Il carburante resta la principale voce di costo operativo della compagnia, con un’incidenza del 34%.

L’Ebitda, pari a 11,5 miliardi di AED (circa 2,8 miliardi di euro), si è mantenuto su livelli solidi, seppur in calo del 41% rispetto ai 19,7 miliardi di AED (circa 4,8 miliardi di euro) dello stesso periodo dell’anno scorso.