Emirates raggiunge quota 1.700 destinazioni: il ruolo fondamentale dei partner

Un gioco di squadra con il quale Emirates, grazie anche alla rete di partner sempre più ampia, riesce ora a mettere a disposizione dei propri clienti un network prossimo ormai alle 1.700 destinazioni. E’ questo uno dei principali risultati raggiunti dal vettore di Dubai in questo 2024.

“Grazie a nuove partnership e all’ampliamento di quelle esistenti nel settore dei trasporti, la compagnia aerea offre una vasta gamma di opzioni di viaggio aggiuntive – spiega il vettore in una nota -, con 31 partner di codeshare, 118 partner d’interlinea e 13 partner di servizi ferroviari ed elicotteristici. Avere 162 partner in oltre 100 Paesi significa ampliare la portata della rete con più connessioni e migliori servizi per i viaggiatori, itinerari con un singolo biglietto, trasferimenti di bagagli migliorati, vantaggi per i frequent flyer, accesso alle lounge e molti altri benefici”.