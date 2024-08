Emirates: parte l’era dei B777 riammodernati. Le novità

E’ entrato in servizio il primo degli 80 B777 di Emirates che sono stati sottoposti a un processo di restyling per il quale la compagnia ha investito circa tre miliardi di dollari. Il primo volo è ora previsto per la giornata odierna con la partenza in direzione dello scalo di Ginevra.

“Con l'introduzione del nostro ultimo Boeing 777 con nuovi interni esclusivi, Emirates continua a mantenere il suo impegno nell’offrire un'esperienza di bordo ineguagliabile, alzando l'asticella del settore quando si tratta di viaggi premium – commenta il presidente Tim Clark -. La nostra ultima cabina di Business Class offre ai clienti un senso di esclusività e privacy, completata dalla nostra migliore gamma di prodotti di bordo”.

Nel nuovo B777 la cabina Premium Economy, composta da 24 posti disposti su tre file in una configurazione 2-4-2, presenta sedili in pelle che offrono un comfort migliorato con uno spazio di 38 pollici, sedili larghi 19,5 pollici che si reclinano fino a 8 pollici. “Oltre a Ginevra, la compagnia aerea schiererà i suoi Boeing 777 con le nuove cabine anche a Tokyo Haneda e Bruxelles nelle prossime settimane, e presto verranno annunciate ulteriori destinazioni”, conclude la compagnia.