Stop a tutti all’utilizzo di tutti i tipi di power bank a bordo degli aerei. Parte da oggi la nuova regolamentazione decisa da Emirates sui propri voli, dove sarà consentito il trasporto ma non l’uso durante il volo. La decisione è stata presa in seguito all’incremento degli incidenti legati alle batterie al litio nei voli di tutta l’industria aeronautica.
“Se la batteria viene danneggiata o sovraccaricata – spiega la compagnia -, può verificarsi il cosiddetto thermal runaway (corsa termica), un processo auto-accelerante in cui il calore generato all’interno della cella diventa superiore alla capacità della batteria di disperderlo. In questo modo la temperatura aumenta rapidamente e in maniera incontrollata, causando il rischio di incendi, esplosioni o rilascio di gas tossici”.
Tra le regole, il trasporto di un solo power bank per passeggero di potenza non superiore ai 100 watt e con le relative informazioni disponibili. Inoltre non devono essere posizionati nelle cappelliere o nei bagagli in stiva.