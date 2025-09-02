Riapre dopo un restyling che ha previsto un investimento da 2,2 milioni di euro la lounge Emirates all’aeroporto di Milano Malpensa, riservata ai clienti di first e business oltre che agli iscritti al programma fedeltà Emirates Skywards.

“Situata nel nuovo Satellite B 3-3 del Terminal 1, la lounge di 1.060 metri quadrati è stata completamente rinnovata, con un design sofisticato che unisce estetica contemporanea e dettagli moderni – spiega la compagnia in una nota -. La disposizione dei posti è stata ripensata per offrire un ambiente ancora più confortevole e spazioso, arrivando a 203 sedute tra poltrone e divani accoglienti dove i passeggeri possono rilassarsi prima del volo”.

La lounge sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:10 e dalle 18:20 alle 22:20. È disponibile anche l’accesso a pagamento, soggetto a disponibilità. La lounge di Milano Malpensa è la seconda di Emirates in Italia (dopo Roma) e una delle 34 lounge dedicate presenti nella rete globale della compagnia.