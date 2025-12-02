In arrivo una rivoluzione nel sistema aeroportuale italiano. Il nuovo Piano nazionale degli aeroporti elaborato dall’Enac e in fase di finalizzazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ridisegna il perimetro di interesse dell’aviazione civile fino al 2035, identificando tutti gli snodi aeroportuali come “scali di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 698 del Codice della Navigazione”.
Un deciso cambio di passo rispetto al piano attualmente in vigore, che considera strategici una selezione di aeroporti.
Le prime anticipazioni
Stando alle prime anticipazioni diffuse dall’Ente Nazionale di Aviazione Civile, il nuovo piano identifica tra le aeree di sviluppo gli aeroporti demaniali territoriali (prima identificati come di ‘aviazione generale’) e lo sviluppo della mobilità aerea avanzata, Advanced Air Mobility, anche attraverso la realizzazione di una rete di vertiporti.
I vertiporti andranno ad aggiungersi a quelli già previsti negli aeroporti intercontinentali e in alcune città, già individuate, verranno identificati in fase di attuazione del piano.