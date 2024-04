Alessio Quaranta confermato direttore generale dell’Enac per altri cinque anni. Su decreto del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Quaranta continuerà a ricoprire il suo attuale incarico per un ulteriore mandato a decorrere dal mese di maggio.

“A nome mio, del Consiglio di Amministrazione e di tutto l’Enac – commenta in una nota il presidente Pierluigi Di Palma – esprimo le felicitazioni per la prestigiosa riconferma di Alessio Quaranta che, con me, è stato fondatore dell’Enac, primo nel primo concorso dirigenziale dell’Ente, e promotore della prima Carta dei diritti dei passeggeri in Europa”.

Il direttore generale, aggiunge Di Palma, “ha saputo accompagnare lo sviluppo del trasporto aereo nazionale sia negli anni della liberalizzazione del settore e della crescita infrastrutturale, sia, da ultimo, in quelli difficili della pandemia, imprimendo un forte impulso alla ripresa del nostro

sistema aeroportuale, apprezzato per la indiscussa qualità anche a livello internazionale. Auguro al direttore generale di continuare l’ottimo lavoro fin qui svolto affrontando le nuove sfide del comparto verso le nuove forme di mobilità aerea avanzata, sostenibili, tecnologiche e green, e verso un futuro dell’aviazione che è già nel nostro presente, sempre con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei passeggeri”.

Dal 2021 Quaranta riveste anche l’incarico di presidente Ecac - European Civil Aviation Conference, la conferenza intergovernativa paneuropea che riunisce 44 Paesi (27 comunitari e 17 non comunitari).