Enrico Marchi, Save:“Verona da record,scalo in crescita”

All’indomani della chiusura dei Giochi olimpici invernali, Verona festeggia il ‘takeoff’ del nuovo terminal dell’aeroporto Catullo, il campione del Gruppo Save che sta offrendo le migliori performance di crescita dell’intero portafoglio. “Un successo che si iscrive nell’efficacia del sistema aeroportuale del Nord-Est, che lo scorso anno ha registrato complessivamente 19 milioni di passeggeri” commenta il presidente Save Enrico Marchi in un’intervista a margine della cerimonia del taglio del nastro.

“Le Olimpiadi sono state l’ennesima prova superata brillantemente, a cui abbiamo lavorato un anno e mezzo insieme al comitato olimpico per far vivere agli atleti e ai loro accompagnatori una grande esperienza aeroportuale” ha continuato Marchi. Numeri che si sommano al record assoluto di 4 milioni di passeggeri del 2025 per Verona e che fanno presagire ulteriori margini di crescita: “I veri risultati si coglieranno a lungo negli anni futuri, perché abbiamo dato prova di serietà e di impegno”.

Punto di forza l’integrazione e la qualità delle aerostazioni del polo mediante “un’attenta programmazione infrastrutturale collegata alle previsioni di traffico del singolo scalo”. Tra le conseguenti novità, lo studio di rotte long haul e la diversificazione dell’offerta: “Sul lungo raggio abbiamo aperto Shanghai dall’anno scorso, stiamo lavorando con nuove destinazioni sia in Cina e Asia sia negli Stati Uniti, i risultati sono molto buoni perché tutti i voli lungo raggio stanno crescendo, New York è ormai diventato un volo annuale e stiamo lavorando per incrementare sia le frequenze sia le destinazioni”.

La strategia di medio termine continua a “evidenziare le bellezze del territorio in trasformazione per far crescere in continuità e dare nuove opportunità al turismo della nostra regione” senza escludere un dialogo con Ita Airways per gettare un ponte con Roma.