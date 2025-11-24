Anche il colosso IAG, che controlla British Airways e Iberia, ha annunciato ufficialmente il suo interesse per la compagnia aerea Tap Air Portugal. Nel percorso di privatizzazione del 49,9% della compagnia, avviato dal governo di Lisbona, si unisce il terzo pretendente insieme a Air France-Klm e Lufthansa.

“IAG conferma di aver presentato una dichiarazione di interesse a Parpública (l'agenzia portoghese per la gestione delle imprese statali), in conformità con il processo governativo per la privatizzazione parziale di Tap”, si legge in una nota ufficiale.

“Il nostro modello decentralizzato offre margini importanti nel settore ed è in linea con l'ambizione del governo portoghese di proteggere Tap“ aggiunge il vettore.