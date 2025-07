Ethiopian aggiunge anche Abu Dhabi al proprio network

Ancora una new entry nel network di Ethiopian Airlines. Nella rete del vettore africano entra ora il volo Addis Abeba-Abu Dhabi. Sale così a 4 il numero di aeroporti serviti negli Emirati Arabi Uniti, in tre città: Dubai, Aeroporto Internazionale di Dubai DXB e Aeroporto Internazionale Al Maktoum DWC (per il cargo), Sharjah, e ora Abu Dhabi, servita dal futuristico Aeroporto Internazionale Zayed.

“Il lancio del nostro nuovo servizio per Abu Dhabi riflette l’impegno strategico di Ethiopian Airlines nel connettere l’Africa con il resto del mondo - ha sottolineato il ceo Mesfin Tasew -. Grazie alla nostra collaborazione con Etihad Airways, stiamo creando maggiori opportunità di commercio, investimenti e turismo tra i nostri paesi, offrendo al contempo ai nostri passeggeri maggiore scelta e comodità. Questa partnership è un esempio concreto di ciò che si può ottenere quando due compagnie aeree nazionali si uniscono per favorire una crescita reciproca”.

Attualmente la compagnia opera oltre 100 voli passeggeri settimanali verso 13 destinazioni in Medio Oriente e nel Golfo.