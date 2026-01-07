Ethiopian Airlines potenzia l’Agency Portal

Ethiopian Airlines, la principale compagnia aerea africana, ha firmato un accordo strategico con Nucore Technologies per implementare il percorso di trasformazione digitale della compagnia e rafforzare il ruolo del segmento b2b come area strategica chiave.
L’accordo conferma l’impegno del vettore verso gli standard globali del settore e il Modern Airline Retailing, mettendo a disposizione dei partner un accesso più fluido ai contenuti diretti grazie alla distribuzione NDC, una maggiore trasparenza dei dati tramite integrazioni “out-of-the-box” e piattaforme digitali scalabili progettate per supportare la crescita futura.
“Ethiopian Airlines conferma il proprio impegno nel promuovere la trasformazione digitale in tutti i suoi servizi – dice Bilen Arefaine, a/vice president ET Holiday & Digital/GCIC Sales -. Questa partnership con Nucore Technologies rafforza ulteriormente la nostra presenza digitale, consentendo ai partner un accesso immediato ai contenuti diretti, incluse offerte basate su NDC, servizi ancillari e pacchetti hotel, supportati da diverse opzioni di pagamento attraverso il nostro Agency Portal”.
Al centro di questa partnership si colloca l’Agency Portal di Ethiopian Airlines, una piattaforma sviluppata per rispondere alle esigenze di agenzie di viaggi, aggregatori e clienti corporate.
Grazie alla collaborazione con Nucore Technologies, l’Agency Portal verrà ulteriormente potenziato attraverso l’integrazione di funzionalità avanzate di reporting e analisi dati, contribuendo a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio per tutti i partner.