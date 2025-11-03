Ethiopian ed Etihad si alleano, più vantaggi per i frequent flyer

Ethiopian Airlines ed Etihad Airways uniscono le forze per i frequent flyer. Le due compagnie aeree hanno unito i rispettivi programmi fedeltà - ShebaMiles ed Etihad Guest - per offrire più vantaggi ai loro passeggeri.

ShebaMiles, attivo da oltre 26 anni, conta oggi oltre 5,38 milioni di iscritti. Articolato su quattro livelli - Blue, Silver, Gold e Platinum - offre benefit crescenti ai viaggiatori più fedeli di Ethiopian Airlines.

Etihad Guest, attivo da oltre 19 anni, conta invece più di 12 milioni di iscritti. Articolato su cinque livelli - Bronze, Silver, Gold, Platinum e l’esclusivo Emerald - il programma vanta un ricco portafoglio di partnership aeree, tra cui 26 vettori che non fanno parte di Star Alliance.

L’unione dei due programmi amplificherà i vantaggi per i passeggeri di Ethiopian e di Etihad.

“In qualità di compagnia aerea incentrata sul cliente, siamo entusiasti di ampliare la connettività e la flessibilità nell’accumulo delle miglia dei nostri passeggeri - commenta in una nota la vicepresidente marketing del Gruppo Ethiopian Airlines, Rahel Assefa -. Questa partnership rappresenta un’ottima opportunità per i soci dei programmi fedeltà di entrambe le compagnie. In Ethiopian continuiamo a migliorare l’esperienza dei nostri passeggeri attraverso innovazione e partnership significative.”

Mark Potter, managing director di Etihad Guest, aggiunge: “Siamo lieti di accogliere Ethiopian Airlines come nostro partner frequent flyer, ampliando i vantaggi e le opportunità per i soci Etihad Guest in Africa e oltre. Questa partnership riflette il nostro impegno nel premiare i nostri ospiti offrendo maggiore scelta, flessibilità e connettività senza interruzioni, come parte della crescente cooperazione tra le nostre compagnie aeree. Con il lancio dei voli tra Addis Abeba e Abu Dhabi, siamo orgogliosi di rafforzare i legami con uno dei principali vettori in Africa e di offrire ancora più valore ai nostri fedeli soci, accogliendo a bordo anche i soci ShebaMiles.”