Un progetto molto ambizioso destinato a portare il continente africano nel gotha del trasporto aereo internazionale con numeri mai visti prima sul continente. Avrà il supporto della Banca Africana di Sviluppo il progetto di Ethiopian Airlines Group che porterà alla realizzazione del nuovo aeroporto di Bishofu, a 40 km da Addis Abeba.

Lo scalo avrà una capacità iniziale di 60 milioni di passeggeri all'anno, con possibilità di espansione fino a 110 milioni, diventando così il più grande aeroporto dell'Africa e uno dei principali hub a livello mondiale. Per la sua realizzazione la banca fornirà un prestito di 500 milioni di dollari e guiderà la mobilitazione dell'importo restante per finanziare lo sviluppo.

“La firma di questa lettera di mandato segna un passo decisivo verso la realizzazione di un gateway panafricano di livello mondiale – commenta il ceo del vettore Mesfin Tasew -, in grado di favorire il commercio intra-africano, l’integrazione regionale, il turismo e la connettività globale. Ethiopian Airlines Group continuerà a guidare il potenziamento del settore aeronautico nel continente”.

Ethiopian Airlines Group, rappresentato in Italia da Distal, sta portando avanti la propria ambiziosa strategia di crescita per il 2040, che punta all’espansione del network, allo sviluppo delle infrastrutture e agli investimenti nel capitale umano per rafforzare la competitività globale.