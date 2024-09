Ethiopian celebra i suoi primi 60 anni sull’Italia

Era giugno del 1964 quando a Fiumicino atterrava il primo volo internazionale verso l'Italia proveniente da Addis Abeba e operato da Ethiopian Airlines. Da allora i 2 Paesi sono sempre stati connessi e oggi la compagnia aerea africana celebra il 60esimo anniversario annunciando nuovi operativi.

“Un grazie speciale va ad Aeroporti di Roma per questa lunga collaborazione. Per noi si tratta di un traguardo importante, ma non un punto di arrivo bensì di partenza” ha annunciato Francesco Veneziano, vice direttore commerciale di Distal, il gsa della compagnia africana. Attualmente Ethiopian opera sull’Italia con un volo giornaliero sia da Roma che da Milano. “Dal primo dicembre le frequenze di Roma saliranno a 10, ovvero circa mille posti in più a disposizione a settimana” ha aggiunto Veneziano.

“L’Africa è un focus strategico per Adr – ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Nel 2024 il traffico da e per il Continente è triplicato, mentre i voli per l’Etiopia hanno avuto una media dell’81% di load factor.”