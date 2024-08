Ethiopian Airlines inaugura la Silver Lounge ad Addis Ababa

Ethiopian Airlines continua la sua crescita e potenzia l’hub africano di Addis Ababa con l’inaugurazione della sua Silver Lounge. Situata strategicamente all'interno dell'Aeroporto Internazionale di Addis Ababa Bole, la Silver Lounge offre un ambiente sereno e accogliente, ideale per i passeggeri che desiderano rilassarsi.

Dispone di una vasta gamma di servizi pensati per soddisfare le esigenze di una clientela eterogenea, tra cui aree di ristorazione con buffet e servizi, aree relax, una sala fumatori dedicata, un angolo per i bambini, ampio spazio per il deposito bagagli e ulteriori servizi per migliorare l'esperienza dei passeggeri. Con una capacità di accogliere fino a 200 ospiti nelle ore di punta, la Silver Lounge garantisce un'esperienza di viaggio senza stress e in totale comodità.

“Siamo lieti di aprire le porte di questa lounge, che rappresenta i nostri continui sforzi per elevare gli standard di ospitalità, sia in volo che a terra - spiega Mesfin Tasew, amministratore delegato di Ethiopian Airlines Group -. La Silver Lounge è la prova della nostra visione di migliorare ulteriormente l'esperienza di viaggio dei nostri ospiti e consolidare Addis Ababa come hub dell’aviazione leader in Africa.”

L’accesso alla lounge è riservato ai passeggeri in possesso di carte Cloud Nine, ShebaMiles Platinum, Star Alliance Gold e Silver.