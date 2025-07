Four Seasons: dal 2027 un hotel lusso anche a Siviglia

Sarà Siviglia la città prescelta da Four Seasons per il suo prossimo hotel di lusso. Un’apertura prevista per il 2027 che vedrà la collaborazione con Blasson Property Invesments e per la quale è previsto un investimento da 80 milioni di euro.

La location prescelta è l’edificio Generali situato nella Plaza Nueva: qui troveranno posto 60 tra camere e suite oltre a ristoranti, spazi wellness e aree per eventi e riunioni di lavoro al termine di un’ampia ristrutturazione dell’edificio. Si tratterà del terzo hotel Four Seasons in Spagna, si legge su Hosteltur, dopo quelli di Madrid e Maiorca.

“Questa novità è il frutto di una politica chiara, seria ed efficace per attrarre turismo di eccellenza e grandi investimenti internazionali. È un traguardo e segna un prima e un dopo per il posizionamento di Siviglia come destinazione premium”, ha commentato il sindaco della città José Luis Sanz.