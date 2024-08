Un mega aeroporto per l’Africa: il progetto di Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines pensa in grande e mette in campo un progetto per la realizzazione del più grande aeroporto dell’Africa, capace, una volta terminato, di gestire fino a 100 milioni di passeggeri all’anno.

Il vettore ha siglato un’intesa con Dar Al-Handasah per il progetto e la realizzazione di una struttura ad Abusera, poco a sud di Addis Abeba. Il nuovo aeroporto dovrebbe essere completato tra cinque anni, passando attraverso due fasi: nella prima il terminal sarà in grado di gestire 60 milioni di pax attraverso un investimento da 6 miliardi di dollari.

Successivamente, si legge su Simpleflying, è previsto l’ampliamento per raggiungere l’obiettivo finale.