Il semestre migliore di sempre, quello fatto registrare da Etihad Airways nel periodo chiuso al 30 giugno. La compagnia mette a segno un utile da 306 milioni di dollari, in crescita del 32%, a fronte di un fatturato aumentato del 16%. Bene anche l’ebitda, pari a 739 milioni, mentre i passeggeri trasportati hanno raggiunto quota 10,2 milioni, il 17% in più rispetto all’anno precedente.

“La nostra solida performance finanziaria e la continua crescita del numero di passeggeri dimostrano il successo della nostra strategia e la dedizione delle nostre persone. Stiamo espandendoci in modo sostenibile, investendo in esperienze premium e portando numeri record di visitatori ad Abu Dhabi attraverso la nostra rete in crescita - sottolinea il ceo Antonoaldo Neves -. Siamo già oltre i livelli di crescita che abbiamo fissato nella nostra strategia, rimaniamo concentrati sull'esecuzione e siamo impegnati in un'espansione basata su efficienza, servizio e innovazione. Con nuovi aerei che si uniscono alla flotta, nuove rotte che si aprono e la nostra offerta premium che fiorisce, Etihad sta stabilendo nuovi standard nell'aviazione”.