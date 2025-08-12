La marcia di avvicinamento di Turkish Airlines al capitale di Air Europa sembra essere sempre più spedita. E dopo l’uscita ufficiale della compagnia turca, con l’annuncio della presentazione a breve dell’offerta per una quota, dalla Spagna emergono nuovi particolari sulla cavalcata che, dopo la rinuncia di Lufthansa e Air France-Klm e il silenzio di Etihad, sembra oramai solitaria.

Il ‘via libera’ di Hidalgo

Secondo quanto riportato da Preferente l’operazione Turkish sembrerebbe incontrare i favori del patron di Globalia, proprietaria di Air Europa, vale a dire Juan Josè Hidalgo. Secondo il portale di informazione turistica iberico Hidalgo avrebbe anticipato che la quota dovrebbe essere intorno al 26% per un controvalore di 275 milioni di euro investiti. Cifra che consentirebbe al vettore di ripianare i debiti contratti.

Le prossime mosse

Non solo: considerato anche il 20% nelle mani di Iag, la compagnia si troverebbe così al riparo dalle turbolenze, potendo proseguire negli investimenti e nei piani di sviluppo. Ovviamente serviranno ancora i passi ufficiali, dalla presentazione dell’offerta vincolante al via libera delle autorità competenti: ma la rotta sembra ora tracciata.