Etihad apre la nuova rotta su Damasco

Nuova destinazione in Medio Oriente per Etihad Airways. Il vettore amplia la sua rete di collegamenti aggiungendo Damasco, in Siria, a partire da giugno 2026. La nuova rotta riflette la crescente domanda da parte dei viaggiatori degli Emirati Arabi Uniti e del Consiglio di cooperazione del Golfo di voli diretti per Damasco.

Il servizio per Damasco inizierà a giugno 2026 con quattro voli settimanali, operati da Airbus A320 di Etihad, con otto posti in Business Class e 150 posti in Economy.

“Questa nuova rotta riflette il nostro impegno nel connettere le persone ai luoghi che più contano per loro – spiega Antonoaldo Neves, amministratore delegato di Etihad Airways -. Siamo orgogliosi di espandere la nostra rete a Damasco e di supportare la popolazione siriana con collegamenti diretti da e per Abu Dhabi, oltre a comode coincidenze attraverso la nostra rete globale. Con il commercio tra Emirati Arabi Uniti e Siria in continua crescita e con una vivace comunità siriana che contribuisce alla prosperità degli Emirati Arabi Uniti, questi nuovi voli rafforzeranno ulteriormente i nostri legami sociali, culturali ed economici”.

Damasco che diventa la 28esima nuova destinazione annunciata nell'ultimo anno; i nuovi servizi fanno parte della più ampia strategia di Etihad per servire le destinazioni in cui i clienti desiderano viaggiare, supportando al contempo i collegamenti economici e culturali tra Abu Dhabi e la regione.